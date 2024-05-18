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Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Харків (462579) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
38,07
Економія: -4,51 грн
33,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (2)
34,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
34,82 грн
В інших містах:
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
33,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
33,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
30,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (2)
32,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (2)
33,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (2)
33,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
30,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (2)
34,62 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
32,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (2)
31,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (2)
33,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (2)
33,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
33,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
33,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: блістер (3)
30,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (2)
33,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
30,68 грн