Амлодипін таблетки 10 мг блістер, №60 - Харків (462579) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Економ аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5