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Альгозан® гель туба 35 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (150858) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
132,16
Економія: -20,28 грн
111,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
136,49
Економія: -22,02 грн
114,47 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
116,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
124,82
Економія: -10,60 грн
114,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
122,64
Економія: -10,75 грн
111,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
116,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
116,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
125,46
Економія: -10,98 грн
114,48 грн
У місті Дніпро (Дніпропетровськ) більше немає пропозицій з препаратом