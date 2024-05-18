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Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г, №1 - Харків (306974) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
115,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
169,70
Економія: -48,00 грн
121,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
162,50
Економія: -39,00 грн
123,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
129,46 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
124,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -8,05 грн
121,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
163,00
Економія: -39,50 грн
123,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
129,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
129,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
124,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
118,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (4)
171,50
Економія: -49,80 грн
121,70 грн