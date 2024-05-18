Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 10 г, №1 - Харків (306974) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Всього: упаковка (81)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
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Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73