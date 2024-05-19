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Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г, №1 - Львів (306973) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
125,04
Економія: -16,00 грн
109,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
106,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
127,04
Економія: -23,22 грн
103,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
119,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
107,47 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
127,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4)
161,60
Економія: -49,60 грн
112,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
119,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
114,86
Економія: -5,44 грн
109,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
119,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
162,10
Економія: -50,10 грн
112,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
127,55
Економія: -23,88 грн
103,67 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
119,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
115,11
Економія: -5,69 грн
109,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
119,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
130,06
Економія: -20,64 грн
109,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
108,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
109,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
119,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
119,00 грн