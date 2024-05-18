Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування 5 % туба 5 г, №1 - Харків (306973) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 181 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б