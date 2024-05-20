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Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Запоріжжя (309750) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: порошок для орального розчину (4)
280,00
Економія: -47,00 грн
233,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), саше (3)
295,72
Економія: -62,62 грн
233,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: порошок для орального розчину (6)
280,02
Економія: -46,61 грн
233,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: порошок для орального розчину (1)
271,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
270,00
Економія: -37,00 грн
233,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
275,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
275,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
275,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: порошок для орального розчину (6)
270,35 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: порошок для орального розчину (8)
270,00
Економія: -37,00 грн
233,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), саше (4)
307,06
Економія: -77,40 грн
229,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), саше (6)
266,62
Економія: -45,39 грн
221,23 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
275,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
317,48
Економія: -43,44 грн
274,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), саше (7)
267,00
Економія: -35,27 грн
231,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), саше (9)
321,06
Економія: -87,30 грн
233,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1), саше (4)
298,48
Економія: -58,64 грн
239,84 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
275,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
312,96
Економія: -79,76 грн
233,20 грн