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Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Одеса (309750) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
313,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), саше (2)
267,65
Економія: -19,46 грн
248,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), саше (1)
318,39
Економія: -63,10 грн
255,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
295,52
Економія: -40,23 грн
255,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
275,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: порошок для орального розчину (8)
302,39
Економія: -40,80 грн
261,59 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: порошок для орального розчину (5)
274,29
Економія: -14,35 грн
259,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
303,69
Економія: -48,40 грн
255,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
275,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), саше (5)
328,21
Економія: -54,33 грн
273,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2), саше (2)
278,07
Економія: -13,57 грн
264,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
287,83
Економія: -44,86 грн
242,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
271,02
Економія: -28,46 грн
242,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
275,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
258,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
285,89
Економія: -41,15 грн
244,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
273,31
Економія: -15,81 грн
257,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
292,48
Економія: -49,92 грн
242,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -41,94 грн
260,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: порошок для орального розчину (8)
262,70 грн