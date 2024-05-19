Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАміцитрон® без цукруЦіни в аптеках

Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Львів (309750) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: порошок для орального розчину (8)
257,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), саше (2)
300,78
Економія: -52,46 грн
248,32 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
255,05 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
275,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: порошок для орального розчину (2)
240,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
275,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
328,99
Економія: -68,96 грн
260,03 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), саше (5)
235,44
Економія: -11,28 грн
224,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), саше (4)
308,14
Економія: -59,90 грн
248,24 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
275,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
275,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: порошок для орального розчину (5)
257,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
275,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: порошок для орального розчину (6)
257,60 грн