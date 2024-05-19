Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Львів (309750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 191 аптеці
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Всього: порошок для орального розчину (8)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Подорожник
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Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (119)
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Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (119)
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Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Всього: порошок для орального розчину (5)
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Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (119)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: порошок для орального розчину (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9