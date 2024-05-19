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Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Київ (309750) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 398 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
275,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: саше (9)
283,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), саше (3)
284,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), саше (5)
283,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
275,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: саше (8)
258,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), саше (3)
314,46
Економія: -74,44 грн
240,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), саше (2)
277,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), саше (4)
288,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: саше (9)
284,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), саше (2)
307,19
Економія: -49,19 грн
258,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
309,99
Економія: -50,44 грн
259,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1), саше (1)
322,16
Економія: -56,25 грн
265,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1), саше (4)
320,97
Економія: -51,44 грн
269,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
286,55
Економія: -20,64 грн
265,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (4)
296,18
Економія: -22,27 грн
273,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1), саше (3)
292,34
Економія: -30,13 грн
262,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
275,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
275,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
280,30 грн