Аміцитрон® без цукру порошок для орального розчину саше 13 г, №10 - Харків (309750) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 218 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: саше (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: саше (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Всього: саше (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), саше (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), саше (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: саше (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: саше (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38