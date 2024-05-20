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Аміцитрон® порошок для орального розчину саше 23 г, №10 - Запоріжжя (193427) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: порошок для орального розчину (5)
270,00
Економія: -56,00 грн
214,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: порошок для орального розчину (7)
250,00
Економія: -36,00 грн
214,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: саше (7)
245,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), саше (6)
292,62
Економія: -60,09 грн
232,53 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), саше (5)
304,23
Економія: -70,58 грн
233,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: порошок для орального розчину (7)
273,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
277,99
Економія: -19,61 грн
258,38 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
250,00
Економія: -36,00 грн
214,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), саше (2)
228,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (155)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
278,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (4), саше (2)
313,30
Економія: -51,60 грн
261,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
289,99
Економія: -31,61 грн
258,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), саше (7)
246,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
278,21
Економія: -34,49 грн
243,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4), саше (5)
247,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
250,00
Економія: -36,00 грн
214,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), саше (6)
311,78
Економія: -73,44 грн
238,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), саше (9)
300,27
Економія: -63,74 грн
236,53 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3), саше (4)
301,50
Економія: -28,20 грн
273,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (155)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
278,50 грн