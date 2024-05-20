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Аміцитрон® порошок для орального розчину саше 23 г, №10 - Одеса (193427) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1), саше (6)
273,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3), саше (6)
345,30
Економія: -83,60 грн
261,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: саше (6)
309,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
293,57
Економія: -21,34 грн
272,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), саше (5)
295,90
Економія: -60,86 грн
235,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), саше (2)
273,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3), саше (4)
295,52
Економія: -60,84 грн
234,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -43,61 грн
258,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
273,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
324,62
Економія: -43,80 грн
280,82 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2), саше (2)
281,55
Економія: -67,58 грн
213,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3), саше (8)
278,56
Економія: -43,88 грн
234,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -41,61 грн
258,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6), саше (6)
314,58
Економія: -100,13 грн
214,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4), саше (4)
295,94
Економія: -30,70 грн
265,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1), саше (3)
257,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1), саше (6)
273,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1), саше (1)
344,00
Економія: -82,30 грн
261,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5), саше (2)
286,23
Економія: -42,14 грн
244,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (5), саше (6)
318,50
Економія: -45,20 грн
273,30 грн