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Аміцитрон® порошок для орального розчину саше 23 г, №10 - Львів (193427) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
332,56
Економія: -44,87 грн
287,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), саше (1)
257,63 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
265,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4), саше (1)
284,22
Економія: -49,16 грн
235,06 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: порошок для орального розчину (6)
257,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
272,99
Економія: -16,39 грн
256,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
199,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
257,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: саше (7)
235,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
344,00
Економія: -82,30 грн
261,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
199,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -43,39 грн
256,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
309,99
Економія: -53,39 грн
256,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (4)
199,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), саше (1)
277,10
Економія: -36,69 грн
240,41 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
344,50
Економія: -82,80 грн
261,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7), саше (1)
287,21
Економія: -53,38 грн
233,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
199,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
275,99
Економія: -19,39 грн
256,60 грн