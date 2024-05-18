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Аміцитрон® порошок для орального розчину саше 23 г, №10 - Харків (193427) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 368 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
248,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1), саше (3)
236,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), саше (4)
275,50
Економія: -47,81 грн
227,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: саше (8)
237,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
255,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), саше (6)
243,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), саше (4)
306,71
Економія: -85,60 грн
221,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), саше (7)
249,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (7)
254,40 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
236,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (4), саше (7)
332,70
Економія: -71,00 грн
261,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3), саше (8)
249,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), саше (6)
321,20
Економія: -47,90 грн
273,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
285,99
Економія: -31,54 грн
254,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2), саше (2)
249,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
260,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), саше (3)
276,51
Економія: -45,48 грн
231,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (8), саше (2)
248,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), саше (1)
265,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: саше (8)
262,50 грн