Аертал® крем 15 мг/г туба 60 г, №1 - Харків (298946) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 121 аптеці
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (23)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00