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Актемра® концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон, №1 - Одеса (139412) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
Всього: упаковка (1)
12543,99
Економія: -122,22 грн
12421,77 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (26)
14198,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Всього: упаковка (2)
14398,97 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом