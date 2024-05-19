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Арифам® 1,5 мг/5 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер, №30 - Львів (298001) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
200,10 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
248,42
Економія: -33,52 грн
214,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
197,16 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (8)
218,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
244,37
Економія: -37,55 грн
206,82 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
196,78 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
227,00
Економія: -25,48 грн
201,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
200,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
234,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
197,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
259,40
Економія: -58,00 грн
201,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
200,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
226,63
Економія: -25,11 грн
201,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
226,63
Економія: -25,11 грн
201,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
240,20
Економія: -33,38 грн
206,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
259,40
Економія: -58,00 грн
201,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
239,29
Економія: -32,47 грн
206,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
200,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
226,63
Економія: -25,11 грн
201,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
227,99
Економія: -26,47 грн
201,52 грн