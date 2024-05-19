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Арифам® 1,5 мг/10 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер, №30 - Львів (297997) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
226,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
267,11
Економія: -31,32 грн
235,79 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
223,54 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
245,99
Економія: -14,33 грн
231,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
261,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
226,71 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
298,30
Економія: -66,70 грн
231,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
257,99
Економія: -26,33 грн
231,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -26,33 грн
231,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
258,16
Економія: -22,37 грн
235,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
298,30
Економія: -66,70 грн
231,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
276,01
Економія: -40,22 грн
235,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
238,99
Економія: -7,33 грн
231,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -30,33 грн
231,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -26,33 грн
231,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
266,99
Економія: -35,33 грн
231,66 грн