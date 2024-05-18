Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ В КОМБІНАЦІЇ З ДІУРЕТИКАМИАнтагоністи кальцію та діуретикиАмлодипін і діуретикиАрифам® 1,5 мг/10 мгЦіни в аптеках

Арифам® 1,5 мг/10 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (297997) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
246,10 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
263,50
Економія: -7,70 грн
255,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
255,70
Економія: -21,60 грн
234,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
298,30
Економія: -66,70 грн
231,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
253,98
Економія: -15,88 грн
238,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
267,80
Економія: -33,70 грн
234,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -17,29 грн
231,70 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
266,65
Економія: -23,26 грн
243,39 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), блістер (1)
242,77
Економія: -17,60 грн
225,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
285,53
Економія: -40,59 грн
244,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
246,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), блістер (1)
274,23
Економія: -30,67 грн
243,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
226,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), блістер (1)
285,80
Економія: -42,18 грн
243,62 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), блістер (1)
250,51
Економія: -25,27 грн
225,24 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
263,01
Економія: -27,22 грн
235,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
263,70
Економія: -35,06 грн
228,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
226,72 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
258,89
Економія: -22,80 грн
236,09 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
200,28 грн