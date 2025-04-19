Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
460,67
Економія при броні: -16,90 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
232,84
Економія при броні: -15,94 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
27.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
113.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
117.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
94,43
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Патріарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
233,17
Економія при броні: -11,29 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 66
138.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
238,14
Економія при броні: -16,25 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 74
138.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
138.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
138.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
465,84
Економія при броні: -23,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
138.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
46,64
Економія при броні: -2,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
157.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
181.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
181.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма