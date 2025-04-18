Біфідумбактерин (Bifidumbacterin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
497,80
Економія при броні: -128,79 грн
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
5.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
6.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
6.5 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
7.4 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
466,74
Економія при броні: -22,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
9.0 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
400,00
Економія при броні: -37,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
10.6 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
383,00
Економія при броні: -11,49 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Харченка Євгенія (Бортничі), 31
13.8 км
Біфідумбактерин порошок ліофілізований флакон №10
ФЗ Біофарма