Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИІнші протикашльові засоби та експекторантиПротикашльові засоби та муколітикиАмкесол®Ціни в аптеках

Амкесол® таблетки блістер у пачці, №20 - Одеса (142281) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (4)
110,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
104,80 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
116,24
Економія: -17,54 грн
98,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
118,39
Економія: -12,83 грн
105,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
113,44
Економія: -14,74 грн
98,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
98,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
98,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -19,74 грн
100,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (159)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,70 грн