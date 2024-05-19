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Аденурік® 120 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер, №28 - Львів (171419) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
924,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
943,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1004,39
Економія: -85,21 грн
919,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
984,99
Економія: -88,16 грн
896,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
861,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1045,99
Економія: -149,16 грн
896,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (125)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
947,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
966,07
Економія: -59,10 грн
906,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (125)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
947,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
949,99
Економія: -53,16 грн
896,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
1053,99
Економія: -157,16 грн
896,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
984,99
Економія: -88,16 грн
896,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
924,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1027,99
Економія: -131,16 грн
896,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
861,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
978,99
Економія: -82,16 грн
896,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1014,99
Економія: -118,16 грн
896,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
1025,99
Економія: -129,16 грн
896,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1000,29
Економія: -93,32 грн
906,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1066,99
Економія: -170,16 грн
896,83 грн