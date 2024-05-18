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Аденурік® 120 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер, №28 - Харків (171419) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
865,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
950,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
980,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
933,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
982,53
Економія: -60,67 грн
921,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
983,96 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (1)
1010,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1165,00
Економія: -271,70 грн
893,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
989,99
Економія: -93,55 грн
896,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
975,28 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
909,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
950,30 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
912,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2), блістер (1)
1010,38
Економія: -61,86 грн
948,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
954,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
1030,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
953,99
Економія: -57,55 грн
896,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
1031,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: блістер (1)
962,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
998,08 грн