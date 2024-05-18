Аденурік® 120 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер, №28 - Дніпро (Дніпропетровськ) (171419) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 200 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
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Всього: упаковка (70)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (70)
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6