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Аденурік® 80 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №28 - Львів (171410) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
909,10
Економія: -93,91 грн
815,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
766,67 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
834,50
Економія: -1,08 грн
833,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
951,09
Економія: -151,72 грн
799,37 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
882,47
Економія: -92,78 грн
789,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
816,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
946,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
759,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
1135,40
Економія: -349,00 грн
786,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
816,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
944,99
Економія: -155,30 грн
789,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
845,99
Економія: -56,30 грн
789,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
816,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (1)
934,89
Економія: -131,35 грн
803,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
1137,20
Економія: -350,80 грн
786,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
931,33
Економія: -129,46 грн
801,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
816,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
882,47
Економія: -92,78 грн
789,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
882,47
Економія: -92,78 грн
789,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
816,00 грн