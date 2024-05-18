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Аденурік® 80 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №28 - Харків (171410) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 371 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
893,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
775,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
977,88
Економія: -144,64 грн
833,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
896,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
891,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
931,78
Економія: -122,29 грн
809,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
901,28 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
896,48 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
894,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
1090,60
Економія: -302,90 грн
787,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
891,32 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1040,80
Економія: -241,40 грн
799,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
886,38
Економія: -98,30 грн
788,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
909,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
874,42 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
779,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
987,04
Економія: -176,38 грн
810,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (1)
877,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
912,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
884,62 грн