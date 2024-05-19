Артифрин-Здоров'я Форте розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл, №50 - Львів (64365) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
Сімейна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (35)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом