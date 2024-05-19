Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, вул. Волковича, 25 Всього: упаковка (1) 750,00 грн

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1 Всього: розчин для ін'єкцій (35) 872,00 грн

Астарта Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, пров. Балакірєва, 3-А Всього: упаковка (1) 897,50 грн