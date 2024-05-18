Артифрин-Здоров'я Форте розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (64365) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Сімейна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (35)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом