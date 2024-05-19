Артифрин-Здоров'я розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл у блістері у коробках, №50 - Львів (63514) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (48)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом