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Артифрин-Здоров'я розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл у блістері у коробках, №50 - Харків (63514) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (3)
878,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (48)
820,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (6)
790,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
865,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом