Артифрин-Здоров'я розчин для ін'єкцій карпула 1.7 мл у блістері у коробках, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (63514) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (48)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом