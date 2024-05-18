Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (3) 878,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (1) 839,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 24 Всього: упаковка (1) 899,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: розчин для ін'єкцій (48) 820,50 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (6) 790,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (5) 865,00 грн