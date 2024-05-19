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Артифрин-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 1.7 мл у блістері у коробках, №10 - Львів (63503) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
183,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
176,30 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
90,16 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
151,94
Економія: -2,33 грн
149,61 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (9)
162,32
Економія: -1,39 грн
160,93 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (6)
190,00
Економія: -43,00 грн
147,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (3)
111,72 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
114,93 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Всього: упаковка (2)
129,46 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (3)
185,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (3)
153,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
186,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
150,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (4)
184,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
162,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (2)
210,30 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (4)
153,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (5)
153,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (7)
159,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
Всього: упаковка (20)
163,00 грн