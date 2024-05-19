Артифрин-Здоров'я розчин для ін'єкцій ампула 1.7 мл у блістері у коробках, №10 - Львів (63503) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Пульс
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
В інших містах:
Пульс
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Здорова родина
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Аптека сімейна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Перша
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Волиньфарм
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека для економних
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25