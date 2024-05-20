Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФІнгібітори АПФ у комбінації з антагоністами кальціюЛізиноприл та амлодипінАмліпінЦіни в аптеках

Амліпін таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Одеса (268098) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,70 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
183,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
183,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
192,15 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
183,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
183,70 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом