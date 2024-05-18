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Амліпін таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №30 - Харків (268098) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
192,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
183,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
193,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
193,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
183,70 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (2)
191,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
183,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
192,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
183,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
192,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
192,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (2)
190,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
192,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
189,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
183,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
190,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
191,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (1)
193,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
188,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
190,65 грн