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Аквавіт-Д3 розчин оральний 375 мкг/мл флакон 10 мл, №1 - Львів (268095) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
182,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
198,50
Економія: -27,13 грн
171,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
182,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
219,99
Економія: -48,62 грн
171,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
185,88
Економія: -10,05 грн
175,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
182,23
Економія: -8,06 грн
174,17 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
182,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
212,99
Економія: -41,62 грн
171,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -79,62 грн
171,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
167,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -24,13 грн
171,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
182,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
194,49
Економія: -21,44 грн
173,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
182,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (150)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
182,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
201,07
Економія: -29,70 грн
171,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
219,99
Економія: -48,62 грн
171,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
222,99
Економія: -51,62 грн
171,37 грн