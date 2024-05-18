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Аквавіт-Д3 розчин оральний 375 мкг/мл флакон 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (268095) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
182,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
204,89
Економія: -22,70 грн
182,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
182,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
197,95
Економія: -20,01 грн
177,94 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
204,34
Економія: -26,26 грн
178,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
182,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
182,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
201,75
Економія: -25,52 грн
176,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
199,77
Економія: -23,62 грн
176,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
197,70
Економія: -15,58 грн
182,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
182,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
182,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
209,40
Економія: -33,05 грн
176,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
182,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (7)
203,16
Економія: -27,78 грн
175,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
182,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
194,05
Економія: -15,89 грн
178,16 грн