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Азибіот® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Львів (189050) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
216,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
231,86
Економія: -23,97 грн
207,89 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
242,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
190,91 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
262,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
257,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
257,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
257,32
Економія: -19,18 грн
238,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
265,76
Економія: -33,10 грн
232,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
266,99
Економія: -24,42 грн
242,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
243,46
Економія: -0,89 грн
242,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
257,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
251,33
Економія: -8,76 грн
242,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
268,14
Економія: -25,57 грн
242,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
242,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
257,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
263,34
Економія: -29,03 грн
234,31 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
275,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
268,04
Економія: -25,47 грн
242,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (127)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
257,70 грн