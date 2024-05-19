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Артифлекс крем туба 20 г, №1 - Київ (239530) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
75,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
75,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
74,63 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
72,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
72,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
64,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
64,99 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
68,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
71,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (2)
82,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
82,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Всього: упаковка (1)
87,00 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
87,00 грн
В інших містах:
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -2,19 грн
70,81 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -9,60 грн
67,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, просп. Дружби, 5/3
Всього: упаковка (2)
64,99 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
70,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -11,11 грн
67,39 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -9,60 грн
67,39 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (1)
108,60
Економія: -40,50 грн
68,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (1)
85,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
64,70 грн