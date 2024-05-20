Адцетрис® порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон, №1 - Одеса (486722) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
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