Адцетрис® порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон, №1 - Харків (486722) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом