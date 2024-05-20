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Ацикловір-Фармак таблетки 200 мг, №20 - Запоріжжя (63472) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
123,48
Економія: -35,28 грн
88,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
123,48
Економія: -35,28 грн
88,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
115,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
115,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
113,01 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
129,64
Економія: -41,44 грн
88,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
87,91 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
115,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
113,01 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
123,48
Економія: -35,28 грн
88,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
115,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
117,59
Економія: -14,39 грн
103,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
115,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
115,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
107,64
Економія: -19,44 грн
88,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
115,70 грн