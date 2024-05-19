Ацикловір-Фармак таблетки 200 мг, №20 - Львів (63472) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 136 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Swiss pharmacy
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (187)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00