Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптазиАцикловірАцикловір-ФармакЦіни в аптеках

Ацикловір-Фармак таблетки 200 мг, №20 - Харків (63472) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,70 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
113,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
115,70 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки (10)
116,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
115,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
115,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
124,31 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
115,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
115,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
115,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
115,70 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом