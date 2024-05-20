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Алвобак порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Запоріжжя (230220) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (40)
205,53
Економія: -27,53 грн
178,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
198,93
Економія: -22,31 грн
176,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
203,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
210,99
Економія: -18,85 грн
192,14 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (8)
205,53
Економія: -27,53 грн
178,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
217,99
Економія: -25,85 грн
192,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (19)
203,92
Економія: -27,39 грн
176,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
203,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (4)
207,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
220,77
Економія: -42,77 грн
178,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
214,97
Економія: -29,47 грн
185,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
203,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
203,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (118)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
203,50 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом