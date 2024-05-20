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Алвобак порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Одеса (230220) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
210,42
Економія: -14,05 грн
196,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
218,09
Економія: -19,06 грн
199,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
205,11
Економія: -7,32 грн
197,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
214,60
Економія: -14,90 грн
199,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
203,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
219,71
Економія: -17,58 грн
202,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
216,00
Економія: -16,30 грн
199,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -24,85 грн
192,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн