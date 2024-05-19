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Алвобак порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Львів (230220) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (15)
197,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
188,37 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
211,75
Економія: -2,59 грн
209,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
219,04
Економія: -32,20 грн
186,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -13,85 грн
192,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
188,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
203,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
188,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
200,99
Економія: -8,85 грн
192,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
222,10
Економія: -35,34 грн
186,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (269)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн