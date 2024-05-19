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Алвобак порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Київ (230220) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
203,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
220,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
220,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
217,17 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (4)
207,20
Економія: -8,50 грн
198,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
194,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
226,02
Економія: -26,37 грн
199,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (14)
226,00
Економія: -27,30 грн
198,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (19)
226,04
Економія: -26,36 грн
199,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн