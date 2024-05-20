Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Одеса (63466) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 175 аптеках
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Одеса, вул. Нежданової, 32
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
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Відчинено Зачиняється о 18:00
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40