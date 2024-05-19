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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Львів (63466) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
89,93
Економія: -11,33 грн
78,60 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
84,28
Економія: -0,45 грн
83,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), ампула (5)
84,41
Економія: -7,39 грн
77,02 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
59,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -6,69 грн
76,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
77,85
Економія: -1,04 грн
76,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
82,50
Економія: -5,69 грн
76,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
73,54
Економія: -3,52 грн
70,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
87,89
Економія: -10,61 грн
77,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
80,50
Економія: -3,69 грн
76,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -12,18 грн
76,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
89,99
Економія: -13,18 грн
76,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -4,69 грн
76,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
82,50
Економія: -5,69 грн
76,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (5)
87,99
Економія: -11,18 грн
76,81 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
75,50 грн